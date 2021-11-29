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Сколько IT-лицеев открыли за два года в Казахстане

29 Ноября 2021 13:54
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Сколько IT-лицеев открыли за два года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 39 IT-лицеев открыли в Казахстане за последние два года. На сегодня в них обучаются около 55 тысяч школьников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

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IT-лицеи оснащены кабинетами новой модификации и современным IT- оборудованием. Для детей разработаны специальные образовательные программы, которые направлены на углубленное изучение информационно- коммуникационных технологий.

Обучение, как правило, организовано с 7 по 11 класс. Школьники, желающие обучаться в этих специализированных лицеях, сдают экзамены для поступления.

Школьников обучают навыкам программирования, 3D-дизайна, робототехники и другим направлениям.

«Благодаря открытию таких лицеев, внедрению новых образовательных программ, а также поддержке педагогов учащиеся IT- лицеев уже создают цифровые стартапы, разрабатывают проекты и успешно представляют Казахстан на мировой арене.

К примеру, учащийся IT-лицея города Кокшетау одержал победу на Международном конкурсе научных проектов Caspian Start-UP- 2021. В конкурсе принимали участие около 90 школьников и студентов колледжей из прикаспийских стран. Юные умы продемонстрировали свои авторские проекты в сфере инновационных технологий», - рассказали в пресс-службе МОН.

«Я очень рад тому, что у нас в стране сейчас открываются такие специализированные IT-лицеи. Благодаря этому мы более качественно изучаем все цифровые направления. Например, в конкурсе стартапов я презентовал свой авторский проект. Я благодарен своим учителям и научному руководителю, которые помогли мне в разработке. Также радует то, что мои достижения уже оценили и предоставили грант для обучения», – отметил победитель Caspian Start-UP -2021 Асылхан Кошанов.



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