Сколько исков об оспаривании постановления главного санврача РК рассматривается судами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько административных исков об оспаривании постановления Главного государственного санитарного врача РК касательно недопуска к работе без вакцинации рассматриваются в Казахстане, сообщили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день порядка 40 административных исков об оспаривании постановления Главного государственного санитарного врача РК рассматриваются. Судебные процессы идут, наши специалисты принимают участие в судебных процессах. По решению суда будет принято решение», - отметили представители Минздрава на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, сколько человек заразилось коронавирусом после вакцинации в Казахстане.

«Если посмотреть статистические данные по заболевшим коронавирусной инфекцией, то 99,9% составляют лица, которые не вакцинировались и только 0,1% это те лица, которые получили вакцинацию, это на сегодняшний день 20 211 человек»,- сказала заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова.



