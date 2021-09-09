Сколько исков об оспаривании постановления главного санврача РК рассматривается судами
«На сегодняшний день порядка 40 административных исков об оспаривании постановления Главного государственного санитарного врача РК рассматриваются. Судебные процессы идут, наши специалисты принимают участие в судебных процессах. По решению суда будет принято решение», - отметили представители Минздрава на брифинге в СЦК.
Ранее сообщалось, сколько человек заразилось коронавирусом после вакцинации в Казахстане.
«Если посмотреть статистические данные по заболевшим коронавирусной инфекцией, то 99,9% составляют лица, которые не вакцинировались и только 0,1% это те лица, которые получили вакцинацию, это на сегодняшний день 20 211 человек»,- сказала заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова.