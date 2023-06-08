Сколько инвесторов из Швейцарии работают на рынке Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан является самым важным экономическим партнером Швейцарии в Центральной Азии. Об этом заявил глава Управления внешнеэкономических связей Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) (Швейцария) Иво Герман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В экономической сфере наши взаимоотношения очень хорошие. Казахстан является самым важным экономическим партнером Швейцарии в Центральной Азии, а Швейцария в свою очередь является третьим по величине инвестором. Согласно данным Нацбанка 40 инвесторов из Швейцарии активно работают на казахстанском рынке, и, я думаю, что этот потенциал еще не исчерпан», - сказал Иво Герман, выступая на панельной сессии Международного форума Астана.

Он также поприветствовал реформы, проводимые в Казахстане.

«Если мы сможем преодолеть барьеры, то не будет предела возможностям и мы очень рады также видеть программу реформ, которая запущена правительством Казахстана в 2022 году. Потому что ключевые элементы уже указывают нам путь к росту, как для бизнеса Швейцарии, так и для других бизнесов ключевым элементом является экономическая диверсификация, приватизация, развитие малого и среднего бизнеса, цифровизация, укрепление верховенства закона и также развитие человеческого капитала. Это те вопросы, на которые обращает внимание компании Швейцарии, и те направления, в которых они хотят видеть прогресс, что сделает рынок привлекательным», - добавил Иво Герман.