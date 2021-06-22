Сколько инвестиций вложено в торговлю в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о предпринимаемых Правительством антикризисных мерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикризисные меры поддержки бизнеса прошлого года, позволили в значительной степени нивелировать снижение в торговой отрасли. Так, например, в 2020 году на период ЧП в стране акиматами регионов проведена работа с 473 торговыми центрами и 337 рынками на предмет освобождения и снижения арендной платы для субъектов малого и микробизнеса», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

По его словам, несмотря на карантинные и ограничительные меры, в 2020 году удалось привлечь инвестиции в торговлю на общую сумму 181,7 млрд тенге.

«С начала года мы видим значительное оживление инвестиционной активности. За 5 месяцев текущего года инвестиции в торговлю составили 142 млрд тенге, что на 20,1% больше аналогичного периода 2020 года и превысил уровень 2019 года», - отметил министр.

Он подчеркнул, что торговая сфера играет важное значение в обеспечении занятости населения. А восстановление активности отрасли привело к росту числа работников.

«Только за 1 квартал численность занятых выросла на 20,8 тыс. в сравнении с январем-мартом 2020 года, и на 57,3 тыс. человек – в сравнении с первым кварталом 2019 года. Сейчас в торговле трудится почти 1,5 млн человек – это 16,6% от всего занятого населения в стране», - заключил глава ведомства.



