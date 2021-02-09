Сколько инвестиций привлечено в сектор возобновляемой энергетики Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько инвестиций в сектор возобновляемой энергетики привлек Казахстан, рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента функционирования Расчетно-финансового центра в сектор возобновляемой энергетики привлечено порядка 626 млрд тенге, и с построенных объектов выплатят порядка 81 млрд тенге в виде налогов», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

Министр отметил, что за последние годы была проведена работа по привлечению инвестиций в сектор путем подписания ряда соглашений и меморандумов с международными финансовыми институтами и организациями на сумму порядка 240 млрд тенге (или 613 млн долларов США).

«В секторе «зеленой энергии» сейчас работают инвесторы из 10 стран мира, а также крупные финансовые организации, такие как ЕБРР, АБР, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, БРК. Также, в качестве инвесторов пришли крупные нефтяные компании, такие как Эни, Тоталь-Ирен, которые уже реализовали проекты в Казахстане и имеют планы по дальнейшему развитию проектов ВИЭ», - добавил Нурлан Ногаев.