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12:55 297
Сколько иностранных студентов учатся в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году на обучение в Казахстан приехали 18 тысяч студентов из разных стран, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра образования и науки Ерлана Сагадиева.
«В Казахстане в этом году учатся 18 тысяч иностранных студентов. Многие из них из стран Шанхайской организации сотрудничества (...) Наша главная задача - привлекать ежегодно 40 тысяч студентов. Если мы будем увеличивать число на 20%, то через 5-6 лет Казахстан станет образовательным хабом. Для этого принимаются ряд мер: преподавание на английском языке, подготовка новых программ, даем независимость вузам», - сказал он после седьмого совещания министров образования государств-членов ШОС.
По словам главы МОН РК, сегодня Казахстан договорился принимать больше студентов из Индии на медицинские специальности и наоборот отправлять на обучение магистрантов, докторантов по IT направлениям.
«Есть зоны, где мы очень сильны, и зоны, где они достаточно сильны. Поэтому для студентов обеих стран это было бы очень интересно», - добавил Е.Сагадиев.
В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) входят Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В прошлом году в Астане на заседании Совета глав государств-членов ШОС статус государства-члена организации был предоставлен Индии и Пакистану.
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