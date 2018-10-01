Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -1 °С
Алматы: 0 °С
USD 366.86 EUR 424.49
RUB 5.60 CNY 53.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько иностранных студентов учатся в Казахстане

17 Октября 2018 15:28 206
Поделиться:
Сколько иностранных студентов учатся в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году на обучение в Казахстан приехали 18 тысяч студентов из разных стран, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра образования и науки Ерлана Сагадиева. 

Новости по теме

Нужно поддерживать организации дополнительного образования - Куляйша Актаева
Строительство комбината школьного питания прокомментировали в акимате Астаны Писать цифры прописью на казахском языке стало проще в Интернете

«В Казахстане в этом году учатся 18 тысяч иностранных студентов. Многие из них из стран Шанхайской организации сотрудничества (...) Наша главная задача - привлекать ежегодно 40 тысяч студентов. Если мы будем увеличивать число на 20%, то через 5-6 лет Казахстан станет образовательным хабом. Для этого принимаются ряд мер: преподавание на английском языке, подготовка новых программ, даем независимость вузам», - сказал он после седьмого совещания министров образования государств-членов ШОС.

По словам главы МОН РК, сегодня Казахстан договорился принимать больше студентов из Индии на медицинские специальности и наоборот отправлять на обучение магистрантов, докторантов по IT направлениям.

«Есть зоны, где мы очень сильны, и зоны, где они достаточно сильны. Поэтому для студентов обеих стран это было бы очень интересно», - добавил Е.Сагадиев.

В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) входят Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В прошлом году в Астане на заседании Совета глав государств-членов ШОС статус государства-члена организации был предоставлен Индии и Пакистану.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, ШОС, Вузы, Образование,
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив