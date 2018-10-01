Сколько иностранных студентов учатся в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году на обучение в Казахстан приехали 18 тысяч студентов из разных стран, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра образования и науки Ерлана Сагадиева.

«В Казахстане в этом году учатся 18 тысяч иностранных студентов. Многие из них из стран Шанхайской организации сотрудничества (...) Наша главная задача - привлекать ежегодно 40 тысяч студентов. Если мы будем увеличивать число на 20%, то через 5-6 лет Казахстан станет образовательным хабом. Для этого принимаются ряд мер: преподавание на английском языке, подготовка новых программ, даем независимость вузам», - сказал он после седьмого совещания министров образования государств-членов ШОС.



По словам главы МОН РК, сегодня Казахстан договорился принимать больше студентов из Индии на медицинские специальности и наоборот отправлять на обучение магистрантов, докторантов по IT направлениям.



«Есть зоны, где мы очень сильны, и зоны, где они достаточно сильны. Поэтому для студентов обеих стран это было бы очень интересно», - добавил Е.Сагадиев.



В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) входят Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В прошлом году в Астане на заседании Совета глав государств-членов ШОС статус государства-члена организации был предоставлен Индии и Пакистану.