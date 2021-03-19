Сколько иностранцев работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 марта 2021 года, по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 086 иностранных граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 637 разрешений по первой (руководители и их заместители), 3 214 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 236 и 590 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены – 689 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 720 человек.

На данный момент в Казахстане насчитываются 1 762 работодателя, использующих ИРС. На них работают около 487 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 613 чел., Турция – 1 484 чел., Индия – 1 106 чел., Венгрия – 1002 чел., Узбекистан – 654 чел.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31 % к рабочей силе или 29,3 тыс. единиц.