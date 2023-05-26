Сколько иностранцев работает в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 мая 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 129 иностранных граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 583 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 993 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 080 и 891 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 717 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 865 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 746 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 411,5 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 317 человек (35%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 572 человека (10%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 443 человека (10%), профессиональной, научной и технической деятельности – 979 человек (7%), обрабатывающей промышленности – 960 человек (7%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 652 человека (24%), Узбекистан – 1 843 человека (12%), Индия – 1 741 человек (12%), Турция – 1 534 человека (10%).

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.