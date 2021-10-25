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    12:45, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько иностранцев привлекли к ответственности за попрошайничество в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 613 работодателя привлечено к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы в РК. Об этом на брифинге сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД РК Бауыржан Омаров, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «613 работодателя привлечено к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы, 5 453 физических и юридических лиц за несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах, за попрошайничество привлечено 53 иностранца», - сказал Бауыржан Омаров.

    Согласно озвученным данным, вынесено 936 решений судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны.

    «Сотрудниками полиции установлено 149 иностранцев, которые с начала года уклонялись от исполнения решения суда о выдворении, они были принудительно выдворены из страны», - добавил Бауыржан Омаров.

    Было отмечено, что затраченные на выдворение средства возмещаются в судебном порядке по искам полиции к лицам, пригласившим иностранца, либо использовавших его труд. За время операции взыскано около 1 млн тенге, затраченных на принудительное выдворение.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы
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