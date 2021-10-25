Сколько иностранцев привлекли к ответственности за попрошайничество в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 613 работодателя привлечено к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы в РК. Об этом на брифинге сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД РК Бауыржан Омаров, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«613 работодателя привлечено к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы, 5 453 физических и юридических лиц за несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах, за попрошайничество привлечено 53 иностранца», - сказал Бауыржан Омаров.

Согласно озвученным данным, вынесено 936 решений судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны.

«Сотрудниками полиции установлено 149 иностранцев, которые с начала года уклонялись от исполнения решения суда о выдворении, они были принудительно выдворены из страны», - добавил Бауыржан Омаров.

Было отмечено, что затраченные на выдворение средства возмещаются в судебном порядке по искам полиции к лицам, пригласившим иностранца, либо использовавших его труд. За время операции взыскано около 1 млн тенге, затраченных на принудительное выдворение.

