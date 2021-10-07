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    14:23, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько иностранцев прибыло в Нур-Султан на временное проживание с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько иностранцев прибыло в Нур-Султан с начала текущего года, сообщил на брифинге начальник Управления миграционной службы Департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «Иностранцам, прибывшим в страну на срок свыше 30 суток, оформляется разрешение на временное проживание. С начала текущего года оформлено более 19 тысяч разрешений», - сказал Арман Баймухамет.

    Ранее сообщалось, что казахстанцам напомнили об ответственности за несообщение об проживании у них иностранцев.

    При нарушении принимающая сторона несет административную ответственность по ст. 518 КРКобАП. В случае нарушения правил пребывания, иностранцы привлекаются к административной ответственности по ст.517 КРКобАП. «Если иностранец нарушил срок пребывания свыше 10 суток, то административный протокол направляется в суд с вынесением решения – штраф в размере 25 МРП либо административное выдворение за пределы РК», - добавил Арман Баймухамет.



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