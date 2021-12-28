Сколько иностранцев постоянно проживают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько иностранных граждан постоянно проживают в Казахстане, рассказал член Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Ерлан Смайлов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня в комитете Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе состоялась презентация инициированного депутатами Парламента законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения».
«В законопроекте рассматриваются аспекты обеспечения национальной и общественной безопасности. Мы предоставляем статистику по привлечению к уголовной ответственности иностранцев в динамике за 5 лет. Всего совершено около 11 тысяч преступлений, из них 65 убийств, тяжкого причинения вреда здоровью – 249, изнасилования - 156, развращение малолетних - 16. Если в 2017 году в стране постоянно проживали 181 тысяча иностранцев, то сейчас проживают 137 тысяч иностранных граждан, при этом 25 тысяч из них - это этнические казахи», - рассказал Ерлан Смайлов.
Депутат отметил, что проектом закона предусматривается внесение поправок в Трудовой кодекс и 9 законов о гражданстве в РК, правовом положении иностранцев, о чрезвычайном положении, о национальных реестрах и идентификационных номерах, беженцах, миграции населения, о документах, удостоверяющих личность, об органах внутренних дел и о занятости населения.
«Изменения дополнений, предусматриваемые законопроектом, направлены на приведение норм законодательства в соответствии с Конституцией РК, защиты прав человека, решение вопросов об обеспечении национальной и общественной безопасности», - добавил он.
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