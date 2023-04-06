Сколько иностранцев посетило Алматы с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По данным миграционной службы ДП Алматы, за три месяца в мегаполис прибыли 21 805 иностранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«На постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства и ликвидацию каналов незаконной миграции. С начала года к административной ответственности привлечено 6 тысяч 472 человека, 1 тысяча 738 из них – граждане зарубежных стран. В административном порядке за пределы страны выдворено 248 иностранцев. В приемник-распределитель ДП водворены 365 иностранных граждан без документов, удостоверяющих их личность. Вместе с тем, к административной ответственности привлечены 47 работодателей, нарушившие правила использования иностранной рабочей силы. Кроме того, с начала года выявлено 11 каналов незаконной миграции», – проинформировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.