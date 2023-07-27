Сколько иностранцев получили лечение в казахстанских медорганизациях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За первый квартал 2023 года в медицинских организациях страны пролечено 565 иностранцев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно информационным системам здравоохранения, в 2022 году в медицинских организациях страны пролечено 3 970 пациентов (иностранцев), среди которых 83% (3 298 человек) поступили экстренно и 17% (672 человек) - в плановом порядке», - уточнили в Минздраве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

По данным ведомства, за 2021 год в медицинских организациях страны пролечено 4 847 пациентов (иностранцев), среди которых 89% (4 320 человек) поступили экстренно и 11% (527 человек) - в плановом порядке.

«За первый квартал этого года в медицинских организациях страны пролечено 565 пациентов (иностранцев), среди которых 82% (463 человека) поступили экстренно и 18% (102 человек) - в плановом порядке», - добавили в ведомстве.