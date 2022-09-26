Сколько иностранцев и из каких стран въехало в Казахстан с начала 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новая точка отсчета для эмиграции и иммиграции в Казахстане началась 11 апреля 2022 года. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД РК полковник полиции Аслан Аталыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом хотелось бы отметить, что этот год также является особым и для сферы миграции. Больше двух лет во всем мире, включая Казахстан миграционные процессы были буквально парализованы из-за пандемии коронавируса. И новая точка отсчета для эмиграции и иммиграции в Казахстане началась 11 апреля 2022 года», - сказал Аслан Аталыков.

Спикер добавил, что в этот день Казахстан ослабил карантинные ограничения и открыл возможность перехода через сухопутные пункты пропуска Государственной границы.

«И тенденция миграции стала расти, как въезда, так и выезда.

В итоге с начала года в страну въехало 4 млн. 399 тыс. иностранцев», - сообщил Аслан Аталыков.

Спикер уточнил, сколько иностранных граждан и из каких стран въехало в Казахстан с начала года:

- из России – 1 млн 700 тыс. (39 %)

- из Узбекистана более 1,5 млн (34 %);

- из Кыргызстана – 547 тыс.

- из Таджикистана более 200 тыс.

Беларуси – 53 тыс., Турции – 68 тыс., Германии – 43 тыс.

За это же время из Казахстана выехало 4 млн 155 тыс. иностранцев, из них:

- 1 млн 666 тыс. граждан Российской Федерации;

- 1 млн 370 тыс. граждан Узбекистана;

- 540 тыс. граждан Кыргызстана;

- более 200 тыс. граждан Таджикистана.











