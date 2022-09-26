Сколько иностранцев и из каких стран въехало в Казахстан с начала 2022 года
«В целом хотелось бы отметить, что этот год также является особым и для сферы миграции. Больше двух лет во всем мире, включая Казахстан миграционные процессы были буквально парализованы из-за пандемии коронавируса. И новая точка отсчета для эмиграции и иммиграции в Казахстане началась 11 апреля 2022 года», - сказал Аслан Аталыков.
Спикер добавил, что в этот день Казахстан ослабил карантинные ограничения и открыл возможность перехода через сухопутные пункты пропуска Государственной границы.
«И тенденция миграции стала расти, как въезда, так и выезда.
В итоге с начала года в страну въехало 4 млн. 399 тыс. иностранцев», - сообщил Аслан Аталыков.
Спикер уточнил, сколько иностранных граждан и из каких стран въехало в Казахстан с начала года:
- из России – 1 млн 700 тыс. (39 %)
- из Узбекистана более 1,5 млн (34 %);
- из Кыргызстана – 547 тыс.
- из Таджикистана более 200 тыс.
Беларуси – 53 тыс., Турции – 68 тыс., Германии – 43 тыс.
За это же время из Казахстана выехало 4 млн 155 тыс. иностранцев, из них:
- 1 млн 666 тыс. граждан Российской Федерации;
- 1 млн 370 тыс. граждан Узбекистана;
- 540 тыс. граждан Кыргызстана;
- более 200 тыс. граждан Таджикистана.