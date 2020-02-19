Сколько хакерских атак отражено в Казахстане за год
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 2019 год в Казахстане отразили 2,5 миллиарда хакерских атак. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ»
Вице-министр отметил, что в РК была принята ключевая госпрограмма, в рамках которой были разработаны нормативно-правовые акты, изменения в законодательстве.
«Было определено 336 критически важных объектов инфраструктуры. Запущенный национальный координационный центр информационной безопасности только за 2019 год отразил 2,5 миллиарда атак. Также наш оперативный центр информационной безопасности за это время отразил 2,7 миллиона атак на инфраструктуру электронного правительства», - сказал Асхат Оразбек.
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