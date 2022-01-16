Сколько гражданских погибло при трагических событиях в Алматы, сообщили в полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько граждан погибло в результате протестов в Алматы, сообщил на брифинге в СЦК начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди граждан скончалось 149 человек. Среди правоохранителей погибло 11 человек», - уточнил Канат Таймерденов, отвечая на вопросы.

Ранее он рассказал, в какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы.

Был отмечено, что это произошло 4 января.

«Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.