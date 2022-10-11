Сколько граждан России трудоустроились в Казахстане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила, что 8 тысяч граждан России трудоустроились с начала года в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня 22,5 тысячи граждан Российской Федерации у нас работают на территории Казахстана и отчисляют пенсионные взносы. Из них трудоустроились с начала этого года 8 тысяч человек», - сообщила Тамара Дуйсенова журналистам после заседания Правительства.

Она назвала, в каких отраслях больше всего работают россияне.

«В основном они пришли в сферу услуг - это 72%, 16% - промышленность, около 9% - строительство, 2% - сельское хозяйство. Профессии - бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, продавцы. Есть лица, которые занимаются перевозками, водители. Это примерный топ-5 профессий (среди граждан РФ - прим.), которые у нас работают», - проинформировала министр.

«Люди приходят с целью трудоустройства, говорят, что работают, но мы всегда исходим из того, есть ли 10%-ные отчисления», - добавила Тамара Дуйсенова.