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Сколько граждан России трудоустроились в Казахстане с начала года

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Октября 2022, 13:05
Сколько граждан России трудоустроились в Казахстане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила, что 8 тысяч граждан России трудоустроились с начала года в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня 22,5 тысячи граждан Российской Федерации у нас работают на территории Казахстана и отчисляют пенсионные взносы. Из них трудоустроились с начала этого года 8 тысяч человек», - сообщила Тамара Дуйсенова журналистам после заседания Правительства.

Она назвала, в каких отраслях больше всего работают россияне.

«В основном они пришли в сферу услуг - это 72%, 16% - промышленность, около 9% - строительство, 2% - сельское хозяйство. Профессии - бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, продавцы. Есть лица, которые занимаются перевозками, водители. Это примерный топ-5 профессий (среди граждан РФ - прим.), которые у нас работают», - проинформировала министр.

«Люди приходят с целью трудоустройства, говорят, что работают, но мы всегда исходим из того, есть ли 10%-ные отчисления», - добавила Тамара Дуйсенова.


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