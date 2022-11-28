Сколько граждан призовут в армию в следующем году

28 Ноября 2022, 13:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Весной и осенью 2023 года планируется призвать в армию 37 056 мужчин. Об этом говорится в постановлении правительства, вынесенном на открытое обсуждение на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года граждан мужского пола в количестве 37 056 человек в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва», - отмечено в документе.

В этой связи поручается обеспечить надлежащее медицинское обеспечение призывных пунктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

«Министерству внутренних дел Республики Казахстан организовать усиленное дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах сбора и отправки в войска призывников. Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и граждан, призванных на воинскую службу в Вооруженные Силы РК», - говорится в документе.