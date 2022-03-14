НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько граждан погибло, попав случайно под обстрел в ходе январских событий, рассказал генеральный прокурор РК Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня, мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 в городе Алматы, 8 в Алматинской области и один в городе Тараз. Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных, на блок-постах», - уточнил Берик Асылов.

Ранее сообщалось, что всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в городе Алматы – их 139 человек. На сегодня установлено, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка, ликвидированы 86 нападавших.