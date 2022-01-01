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Сколько граждан обратилось в скорую помощь в новогоднюю ночь

1 Января 2022 12:30
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Сколько граждан обратилось в скорую помощь в новогоднюю ночь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 125 бригад скорой помощи дежурили в новый год в столице. Об этом рассказали в Управлении общественного здравоохранения города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ведомстве сообщили, что в Нур-Султане диспетчеры службы «103» приняли 2 300 обращений от граждан и обслужили свыше 1 400 вызовов. Обращения принимали 13 диспетчеров и выезжали к жителям на вызов 355 работников из числа фельдшеров и водителей. Всего 125 бригад скорой медпомощи выезжали на вызова горожан в ночь 1 января, в том числе бригады организаций ПМСП.

Фельдшер одной из бригады Алмат Азатжанов рассказал, как прошла его смена в новогоднюю ночь.

«За смену с бригадой на вызова мы выезжали пять раз. В любых случаях, срочно везем в приемные покои или травмпункт. Там тоже врачи «на старте» всегда и оказывают помощь. В целом, смена проходит быстро. Мне нравится моя работа, поэтому мне не грустно, что отмечал я не с семьей. Еще успеется», - говорит фельдшер.

Все городские больницы тоже работали в усиленном режиме. Для этого была предусмотрена организация дополнительных палат и койко-мест. Так, порядка двухсот медработников столичных клиник дежурили в ночь нового года. В составе были все профильные специалисты: травматологи, хирурги, акушер-гинекологи, реаниматологи и другие.



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#Нур-Султан   #Общество   #Новый год  
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Автор:

Серик Сабеков

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