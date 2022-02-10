Сколько грантов выдали начинающим предпринимателям в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – Аким города Сатпаева Аскар Идрисов встретился с предпринимателями, которые открыли своё дело благодаря грантам. Начинающие бизнесмены поделились своим опытом с активной молодежью и рассказали о планах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Даулет Сейтпеков – владелец дизайн-студии, которая находится в центре Сатпаева. В 2020 году он выиграл грант акима города в размере 600 тысяч тенге и благодаря этому смог купить технику для студии.

«Идея открытия полиграфии возникла два года назад, когда я работал курьером. Мне приходилось перевозить различные грамоты, благодарственные письма, буклеты, плакаты, баннеры. Тогда я обратил внимание на то, что многие из них выполнены шаблонно или в текстах имеются ошибки. Изучив этот рынок, я решил открыть собственную студию, чтобы разнообразить ассортимент полиграфической продукции и помогать людям печатать грамотно. Сейчас наша продукция пользуется спросом. Ведь кроме распечатки готовых материалов, мы оказываем услуги корректировки текста», – поделился Даулет Сейтпеков.

На встрече выступили и другие обладатели грантов. Они рассказали участникам, как построить свой бизнес.

«Бизнесу все возрасты покорны. А чем человек моложе, тем у него больше шансов стать успешным. Сейчас время новых технологий, стремительных перемен во всём, во всех сферах жизни и деятельности. Мы ждём от вас креативных идей, перспективных предложений и смелых решений», – отметил аким города Аскар Идрисов.

В Сатпаеве с каждым годом растёт количество и общая сумма грантов, выделяемых на развитие молодёжного предпринимательства. В 2019 году было вручено 6 грантов, в 2020-м – 9 и 23 гранта в 2021-м. Таким образом, за три года их обладателями стали 38 человек.

Развитию предпринимательского потенциала молодёжи способствует воскресная школа бизнеса, действующая в городе с 2019 года. Благодаря занятиям слушатели постигают основы финансовой грамотности и современные инструменты ведения бизнеса.