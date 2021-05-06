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Сколько госуслуг оказывает Минэнерго РК в электронном формате

Автор:  
Серик Сабеков
6 Мая 2021, 11:36
Сколько госуслуг оказывает Минэнерго РК в электронном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько услуг Министерством энергетики РК оказывается в электронном формате, рассказала вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в соответствии с реестром госуслуг министерством оказывается 23 государственные услуги, из них в электронном формате оказываются 22 государственные услуги», - сказала Жанат Жахметова на брифинге в СЦК.

По ее словам, в 2020 году три госуслуги переведены в электронный формат. Таким образом, сейчас 96 % госуслуг оказывается в электронном виде, в бумажном виде - 8 % в 2020 году и 6 % в 1 квартале текущего года.

«Таким образом, наша задача максимально автоматизировать госуслуги, а также продолжать работу по выявлению скрытых государственных услуг», - подчеркнула Жанат Жахметова.

Было сообщено, сколько услуг ведомством оказано в электронном формате, а сколько в бумажном в текущем году.

Количество оказанных госуслуг в 1 квартале 2021 года составило – 737, из них в электронном формате – 691 (94%); в бумажном формате – 46 (6%).


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