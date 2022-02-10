Сколько государственных услуг оказано в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сколько государственных услуг оказано в регионе за прошлый год, рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года всего было оказано 3 804 723 государственные услуги. В том числе, через государственные органы в бумажном виде оказано 59339 услуг, через государственную корпорацию «Правительство для граждан» - 55373 услуги. Через веб –портал «Электронное правительство» и информационную систему государственных органов оказано 3 690 011 услуг в электронном виде. Услуги в электронном виде составили 97% всех оказанных услуг, и этот показатель вырос на 0,4% по правнению с 2020 годом», - сообщила руководитель отдела координации вопросов оказания государственных услуг филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области Тураргуль Избасова.

По ее словам, в прошлом году зафиксировано 39 фактов нарушений.

«Как выяснилось в ходе анализа, из-за того, что не повышалась квалификация ответственных специалистов, имели место несвоевременная обработка документов в соответствующих информационных системах, несвоевременное удаление логина и секретного слова, несвоевременная замена электронной цифровой подписи. Также причиной этого стали задержки при рассмотрении поступивших в электронном виде документов, инертность специалистов госорганов при их рассмотрении», - рассказала Тураргуль Избасова.