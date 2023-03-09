Сколько госслужащих насчитывается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 1 января 2023 года штатная численность госслужащих превысила 90 тысяч. Об этом сообщила сенатор Айнур Аргынбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Согласно данным Агентства РК по делам государственной службы, по состоянию на 1 января 2023 года штатная численность госслужащих составила более 90 тысяч единиц», - сказала Айнур Аргынбекова на пленарном заседании Сената.

При этом, как сообщила депутат, доля женщин на госслужбе составляет 55,4%. Руководящие должности занимают 39,2% женщин. Средний возраст госслужащих на протяжении последних лет находится в пределах 39 лет.

Сегодня на пленарном заседании Сената депутаты рассматривают законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».