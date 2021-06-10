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Сколько гособъектов выставлено на приватизацию в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
10 Июня 2021, 11:01
Сколько гособъектов выставлено на приватизацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько государственных объектов выставлено на приватизацию в Казахстане, сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 673 объектов», - сказал Ерулан Жамаубаев.

За пять месяцев этого года 27 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа на сумму 16,7 млрд тенге, 36 объектов находятся на торгах, 5 объектов направлено на ликвидацию, 605 объектов предстоят к реализации.

Ране глава Минфина сообщил , что в Казахстане государственным аудитом установлены финансовые нарушения на сумму 87 млрд тенге.

«За 5 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено 448,5 тысячи процедур государственных закупок на сумму 3,9 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по почти 13 тысячам процедурам», - сказал Ерулан Жамаубаев.


Правительство РК   Экономика   Легализация. Приватизация  
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