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Сколько Головкин заработал за третий бой с «Канело»
18 Сентября 2022, 22:32

Сколько Головкин заработал за третий бой с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен гонорар казахстанского боксера Геннадия Головкина за третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня утром по казахстанскому времени Головкин в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей проиграл Альваресу бой за принадлежащие мексиканцу титулы чемпиона мира WBO, WBA, WBC и IBF во втором среднем весе.

Как сообщает Sportskeeda со ссылкой на Boxing Scene, мексиканцу было гарантировано 45 млн долларов за третий поединок. С другой стороны, Геннадию Головкину был гарантирован кошелек в 20 млн долларов. Оба бойца также получат часть с продаж pay-per-view.


Фото: sports.kz

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