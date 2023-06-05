Сколько голосов должна набрать петиция для рассмотрения госорганами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется ввести институт петиций. Чтобы они попали на рассмотрение госорганов, нужно набрать от 2,5 до 50 тысяч голосов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом, чтобы петиция стала публичной, автор должен собрать как минимум 150 голосов.

«На сайте, который разработают, будет предусмотрено: когда автор создает петицию, генерируется ссылка, которая будет открываться только по прямой пересылке. То есть человек, который заинтересован, должен в непубличном поле сформировать пул сторонников. После того, как по прямой ссылке будут поддержано нужное количество голосов, петиция становится публичной и возможно уже в широком поле ее подписывать», - пояснил на пресс-конференции в здании партии «AMANAT» председатель Комитета по делам гражданского общества РК Мадияр Кожахмет.

Также он уточнил, что в зависимости от набранного количества голосов предусмотрен разный уровень рассмотрения петиций – районный, областной и правительственный. Если петиция набирает 2,5 тыс. голосов, то ее будут рассматривать на уровне районного маслихата и акима района.

«Если количество голосов достигает 5 тысяч – то это уже областной уровень, или при акиме области, или при маслихате создается специальная комиссия. Правительственный уровень – если набирается 50 тысяч голосов, то под руководством непосредственно министра, в чью компетенцию входит вопрос, принимается решение. В комиссию будут включаться различные представители общественности, в том числе депутаты мажилиса», - добавил Мадияр Кажахмет.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК приняли во втором чтении закон «Об общественном контроле». Проект закона предусматривает предоставление гражданам права на подачу петиций не только в электронной, но и в бумажной форме, а также уменьшение количества голосов, необходимых для размещения петиций и сокращение сроков рассмотрения петиций государственными органами (для центральных государственных органов с 60 до 40 дней и для местных исполнительных органов – до 20 дней).