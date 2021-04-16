Сколько фильмов снято в Казахстане за счет бюджетных средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 300 фильмов снято в Казахстане за счет бюджетных средств за последние 10 лет. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего за последние 10 лет за счет средств бюджета было снято 364 фильма. Из них: 91 художественный фильм (из них 10 сериалов), 69 дебютных фильмов, 164 документальных фильма, 40 анимационных фильмов», - написал Нургиса Дауешов в своем ответе на запрос редакции.

По его словам, критериями отбора финансируемого государством фильма являются его высокий художественный уровень, способность удовлетворять духовные потребности народа, служить государственным интересам, а также признанию Республики Казахстан.

Ранее Н. Дауешов рассказал о механизме освоения средств, выделяемых для кинопроизводства.

Кроме того, вице-министр сообщил об интересе зарубежных кинокомпаний к съемкам на территории Казахстана. По его словам, французские режиссеры снимут фантастический фильм в нашей стране.