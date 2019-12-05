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Сколько этнических казахов вернулось на историческую родину в этом году

5 Декабря 2019 11:57
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Сколько этнических казахов вернулось на историческую родину в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 13 тыс. этнических казахов вернулись на историческую родину в текущем году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, выступая на круглом столе по вопросам миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстан является одной из редких стран, которая проводит политику по созданию условий для возвращения на историческую родину этнических казахов. Если за все годы независимости в страну прибыло более 1 млн этических казахов, то в этом году уже 13 тыс. наших соотечественников вернулись в страну», - сказал Биржан Нурымбетов.

Министр подчеркнул, что в связи с тем, что Казахстан является страной транзита, назначения, а в последнее время - и исхода мигрантов, для нашей республики актуальной является проблема неконтролируемой глобальной миграции.

«Оценить объем и состав нерегулируемой миграции нелегко, поэтому формирование единых подходов и системы сбора данных на международном и региональном уровне является первоочередной задачей», - добавил Биржан Нурымбетов.



По его словам, в рамках принятых на себя обязательств, предусмотренных Конвенцией «О статусе беженца», в декабре прошлого года в Марракеше (межправительственная конференция 10-11 декабря 2018 года, Марокко) Казахстан присоединился к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции (ГДМ).

«Мы считаем, что важно содействовать постоянному диалогу и обмену информацией по вопросам миграции. При этом необходимы четкие механизмы мониторинга миграционных потоков для прогнозирования и решения проблем, связанных с нерегулируемой миграцией», - заключил Биржан Нурымбетов.


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Ключевые слова: Соотечественники, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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