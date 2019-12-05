Сколько этнических казахов вернулось на историческую родину в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 13 тыс. этнических казахов вернулись на историческую родину в текущем году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, выступая на круглом столе по вопросам миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан является одной из редких стран, которая проводит политику по созданию условий для возвращения на историческую родину этнических казахов. Если за все годы независимости в страну прибыло более 1 млн этических казахов, то в этом году уже 13 тыс. наших соотечественников вернулись в страну», - сказал Биржан Нурымбетов.

Министр подчеркнул, что в связи с тем, что Казахстан является страной транзита, назначения, а в последнее время - и исхода мигрантов, для нашей республики актуальной является проблема неконтролируемой глобальной миграции.

«Оценить объем и состав нерегулируемой миграции нелегко, поэтому формирование единых подходов и системы сбора данных на международном и региональном уровне является первоочередной задачей», - добавил Биржан Нурымбетов.









По его словам, в рамках принятых на себя обязательств, предусмотренных Конвенцией «О статусе беженца», в декабре прошлого года в Марракеше (межправительственная конференция 10-11 декабря 2018 года, Марокко) Казахстан присоединился к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции (ГДМ).

«Мы считаем, что важно содействовать постоянному диалогу и обмену информацией по вопросам миграции. При этом необходимы четкие механизмы мониторинга миграционных потоков для прогнозирования и решения проблем, связанных с нерегулируемой миграцией», - заключил Биржан Нурымбетов.



