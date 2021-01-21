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    15:09, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Сколько этнических казахов вернулись на историческую родину за 30 лет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 13 тыс. человек. Всего с 1991 года в республику прибыли 1 млн 70,3 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    По данным ведомства, более половины кандасов (53,1%), прибывших в Казахстан в прошлом году, являются выходцами из КНР, 31,3% – из Узбекистана, 8,7% – из Туркменистана, 3,7% – из Монголии и 3,3% – из других стран.

    Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (51,3%), Мангистауской (13,3%) и Туркестанской (5,6%) областях, а также в городах Нур-Султан (4,1%) и Шымкент (3,9%).

    По итогам 2020 года, число переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,1%, 31,9% человек моложе трудоспособного и 11% – пенсионеры.

    Стоит отметить, что в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (далее – Программа) кандасам предлагается добровольное переселение в регионы с дефицитом рабочей силы.

    В 2020 году, согласно утвержденной региональной квоте приема кандасов, более 1,4 тыс. этнических казахов и членов их семей прибыли для постоянного проживания в регионы, определенные Правительством РК: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, и Карагандинская области.

    Кандасам, включенным в региональную квоту, оказывается государственная поддержка в виде предоставления субсидий: единоразовой на переезд (каждому члену семьи по 35 МРП) и ежемесячных в течение 12 месяцев по покрытию расходов на аренду жилья и оплату коммунальных услуг (от 15 до 30 МРП на семью).

    Также государственная поддержка включает:

    – предоставление субсидий работодателям, оказывающим содействие в переселении (субсидии в размере 450 МРП за каждого работника, принятого на постоянную работу сроком не менее чем на три года, и при трудоустройстве не менее пяти участников Программы);

    – направление на получение технического и профессионального образования и краткосрочные профессиональные курсы при необходимости (в рамках первого направления Программы);

    – государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей в размере до 200 МРП.


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