РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:25, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько этнических казахов проживает за рубежом

    None
    По прогнозам, в зарубежных государствах проживает еще около 7 миллионов наших кандасов. Об этом заявил председатель Общественного совета при Всемирной ассоциации казахов Асылбек Байжумаулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Всемирной ассоциации казахов исполнилось 32 года. Это сообщество, созданное с намерением привлечь казахов, проживающих за рубежом, в нашу страну. На сегодняшний день на историческую родину уже вернулось более миллиона кандасов, они все здесь обосновались и завели семьи, и их число на сегодня составляет около 3-4 миллионов. Все наши вернувшиеся соотечественники получили образование и, соответственно, плодотворно трудятся во всех сферах», - сказал Асылбек Байжумаулы в интервью журналистам перед началом заседания данного Общественного совета.

    По его словам, на общественном совете будут рассмотрены актуальные вопросы по возвращению этнических казахов, которые все еще находятся за границей и намерены вернуться в страну.

    «Необходимо создать условия для переселения соотечественников из иностранных государств. Есть такие важные вопросы, как пересечение границы, учеба, работа и многое другое. Мы создали Общественный совет для совместного поиска решений этих вопросов», - пояснил Асылбек Байжумаулы.

    Он также отметил, что сегодня в иностранных государствах проживают несколько миллионов этнических казахов.

    «По прогнозам, в зарубежных странах проживает еще около 7 миллионов наших кандасов. В основном они сконцентрированы в Китае, Монголии, России, Европе, Иране», - уточнил Асылбек Байжумаулы.

    Теги:
    Общество Статистика
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!