Сколько этнических казахов получили статус кандаса с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 сентября 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 12 501 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 82,8 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более половины кандасов (76,0%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 9,8% – из КНР, 6,8% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 4,9% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,4%), Мангистауской (19,5%), Туркестанской (13,8%) и Жамбылской (8,2%) областях, а также в городе Шымкенте (10,4%).

По состоянию на 1 сентября текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,2%, 27,1% человек моложе трудоспособного и 17,6% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11% имеют высшее образование, 39,4% - среднее специальное образование, 45,7% - общее среднее образование и 3,9% не имеют образования.