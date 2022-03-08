Сколько эпилептиков в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно оказания медицинской помощи людям с диагнозом эпилепсия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Министерства здравоохранения, в стране по состоянию на 1 января 2022 года в Электронном регистре диспансерных больных зарегистрировано 76 678 человек с эпилепсией, из них детей в возрасте до 18 лет – 27545 (35,9%)», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе.

По его словам, в 2021 году проведена работа по совершенствованию лекарственного обеспечения детей с эпилепсией, в рамках которой редкие и резистентные формы эпилепсии включены в перечень орфанных заболеваний (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан ҚР ДСМ-142 от 31 декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан»).

«В перечень лекарственных средств для лечения редких и резистентных форм эпилепсии и в Казахстанский национальный лекарственный формуляр включены необходимые препараты (Вигабатрин, Лакосомид, Этосуксимид, Сультиам, Перампанел, Тетракозактид (Синактен Депо), Фенитоин, Руфинамид, Мидазолам, Клобазам, Стирипентол)», - заключил зампремьера.