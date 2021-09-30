РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:22, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько энергии будут производить запланированные к строительству электростанции

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев поделился планами по производству электроэнергии на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кроме того, мы планируем, что в ближайшие пять лет у нас будут построены новые станции с генерацией порядка 3 тысяч мегаватт. Это достаточно большие объемы, и это позволит нам нивелировать все возможные риски. Я говорю про 3 тысячи мегаватт только газовой генерации», - сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в Правительстве.

    «Кроме газовой энергетики, планируется ввод новых мощностей по ВИЭ. В частности, планируется, что к 2025 году объем ВИЭ в энергобалансе страны достигнет 6%, с текущих 3%. А к 2030 году - уровня не менее 15%», - добавил министр.

    Ранее М. Мирзагалиев прокомментировал риск возникновения дефицита электроэнергии.

    «Мы наблюдаем, что у нас буквально за один год потребление электроэнергии и производство ее выросло на 7%. Это очень большой рост. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что нам необходимо принимать ряд решений», - сказал министр.



    Теги:
    Энергетика Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!