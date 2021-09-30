Сколько энергии будут производить запланированные к строительству электростанции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев поделился планами по производству электроэнергии на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме того, мы планируем, что в ближайшие пять лет у нас будут построены новые станции с генерацией порядка 3 тысяч мегаватт. Это достаточно большие объемы, и это позволит нам нивелировать все возможные риски. Я говорю про 3 тысячи мегаватт только газовой генерации», - сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в Правительстве.

«Кроме газовой энергетики, планируется ввод новых мощностей по ВИЭ. В частности, планируется, что к 2025 году объем ВИЭ в энергобалансе страны достигнет 6%, с текущих 3%. А к 2030 году - уровня не менее 15%», - добавил министр.

Ранее М. Мирзагалиев прокомментировал риск возникновения дефицита электроэнергии.

«Мы наблюдаем, что у нас буквально за один год потребление электроэнергии и производство ее выросло на 7%. Это очень большой рост. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что нам необходимо принимать ряд решений», - сказал министр.



