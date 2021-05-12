Сколько электроэнергии выработано за первый квартал, рассказали в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о выработанной за первый квартал электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период выработано 40 млрд кВт часов электроэнергии, т.е. план выполнен на 100%. По итогам первого квартала объем электроэнергии, выработанной объектами возобновляемой энергетики, составил 0,8 млрд кВт ч, что составляет 100% к плану», – сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

Он также заверил, что достижение ключевых показателей находится на постоянном контроле Министерства.

Ранее Нурлан Ногаев сообщил об объемах добычи и экспорта нефти. «Объем добычи нефти и конденсата за указанный период составил 28,1 млн тонн, к плану на январь-апрель текущего года 99,4%. Причиной снижения объемов добычи нефти и конденсата к плану отчетного периода стали внеплановые ремонтные работы на Карачаганакском месторождении, проходившие в апреле т. г.», – подчеркнул глава Минэнерго.

Он также рассказал о темпах добычи газа.



