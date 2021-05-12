РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:54, 12 Май 2021 | GMT +6

    Сколько электроэнергии выработано за первый квартал, рассказали в Минэнерго

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о выработанной за первый квартал электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За отчетный период выработано 40 млрд кВт часов электроэнергии, т.е. план выполнен на 100%. По итогам первого квартала объем электроэнергии, выработанной объектами возобновляемой энергетики, составил 0,8 млрд кВт ч, что составляет 100% к плану», – сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    Он также заверил, что достижение ключевых показателей находится на постоянном контроле Министерства.

    Ранее Нурлан Ногаев сообщил об объемах добычи и экспорта нефти. «Объем добычи нефти и конденсата за указанный период составил 28,1 млн тонн, к плану на январь-апрель текущего года 99,4%. Причиной снижения объемов добычи нефти и конденсата к плану отчетного периода стали внеплановые ремонтные работы на Карачаганакском месторождении, проходившие в апреле т. г.», – подчеркнул глава Минэнерго.

    Он также рассказал о темпах добычи газа.



    Теги:
    Энергетика Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!