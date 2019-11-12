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вчера 21:21
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вчера 21:14
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Сколько электроэнергии в Казахстане дали возобновляемые источники энергии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал о ситуации с введением источников возобновляемой энергии в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В секторе производства электроэнергии за 10 месяцев текущего года запущено в производство 14 объектов возобновляемой энергетики мощностью 402 МВт. До конца года будет введено новых 4 объекта ВИЭ мощностью 104,8 МВт», - сказал Махамбет Досмухамбетов на заседании Правительства.
По его словам, объем выработки электроэнергии ВИЭ за 9 месяцев т.г. составил 1,7 млрд кВт/ч с ростом на 65% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
«Доля ВИЭ в производстве электроэнергии составляет порядка 2% (план на 2019 год – 2,3%)», - отметил спикер.
«В целом по республике в сравнении с 2018 годом: количество объектов ВИЭ в 2019 году увеличилось на 20 объектов: с 67 до 87; суммарная мощность объектов ВИЭ выросла в 1,9 раз: с 537 МВт в 2018 году до 1042 МВт в 2019 году», - добавил вице-министр.
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