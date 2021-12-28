Сколько электроэнергии потребляют майнинговые фермы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько электроэнергии потребляют майнинговые фермы, рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается майнинга, то все это делается силами Системного оператора «КЭГОК». По полученной от них информации, майнинговые фермы (от системы «КЭГОК» – ред.), потребляющие около 120 МВт электроэнергии, отключены. Можно сказать, что это в основном юг Казахстана. То есть Жамбылская, Туркестанская области и Павлодарская область», - сказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в период острого энергодефицита приходится отключать и открытые, работающие майнинговые фермы. Что касается «белого майнинга», который, получив технические условия, работает открыто, то порядка 1 ГВт, или 1000 МВт электроэнергии, потребляется. Из них активно потребляется 700 МВт мощности.



