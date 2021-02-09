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    10:31, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько электроэнергии через ВИЭ вырабатывает Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запуск газовых электростанций позволит увеличить возможности энергосистемы по интеграции дополнительных объемов ВИЭ. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Запуск газовых электростанций позволит увеличить возможности энергосистемы по интеграции дополнительных объемов ВИЭ. В этой связи поручаю Министерству энергетики совместно с АО «КЕGOС» провести работу по реализации с 2022 года балансирующего рынка в режиме реального времени», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина отметил, что в результате реализации данных мер будут созданы условия для дальнейшего развития устойчивого рынка возобновляемых источников энергии.

    «Улучшение экологической ситуации в стране является одной из приоритетных задач, поставленных перед нами Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Одним из инструментов улучшения экологии и окружающей среды являются возобновляемые источники энергии», - добавил Аскар Мамин.

    Было сообщено, что в прошлом году проведена значительная работа по реализации проектов ВИЭ.

    Так, в 2020 году введены 25 объектов мощностью 583 МВт.

    На сегодняшний день выработка электроэнергии возобновляемыми источниками составляет 3%, или 3,24 млрд кВт.ч, рост по сравнению с 2019 годом составил 74%.

    «По прогнозам мировых экспертов, к 2025 году именно возобновляемые источники станут крупнейшим производителями электроэнергии в мире. Показателен тот факт, что в Европейском союзе за 2020 год выработка электроэнергии ВИЭ (38%) превысила традиционную на 1%», - пояснил Аскар Мамин.

    Премьер подчеркнул, что в Казахстане принята и реализуется Концепция по переходу к «зеленой» экономике», согласно которой в 2050 году половина вырабатываемой электроэнергии будет от альтернативной энергетики.

    Такие темпы развития ВИЭ позволят соблюсти обязательства, взятые на себя по Парижскому соглашению по низкоуглеродному и климатически устойчивому развитию, а также находиться Казахстану в тренде развития «зеленой энергетики».

    «Поэтому поддерживаем все проводимые Министерством энергетики мероприятия по развитию возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день наша задача заключается в проведении системной работы по развитию данной отрасли», - заключил Аскар Мамин.


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