Сколько электроэнергии через ВИЭ вырабатывает Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запуск газовых электростанций позволит увеличить возможности энергосистемы по интеграции дополнительных объемов ВИЭ. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запуск газовых электростанций позволит увеличить возможности энергосистемы по интеграции дополнительных объемов ВИЭ. В этой связи поручаю Министерству энергетики совместно с АО «КЕGOС» провести работу по реализации с 2022 года балансирующего рынка в режиме реального времени», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина отметил, что в результате реализации данных мер будут созданы условия для дальнейшего развития устойчивого рынка возобновляемых источников энергии.

«Улучшение экологической ситуации в стране является одной из приоритетных задач, поставленных перед нами Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Одним из инструментов улучшения экологии и окружающей среды являются возобновляемые источники энергии», - добавил Аскар Мамин.

Было сообщено, что в прошлом году проведена значительная работа по реализации проектов ВИЭ.

Так, в 2020 году введены 25 объектов мощностью 583 МВт.

На сегодняшний день выработка электроэнергии возобновляемыми источниками составляет 3%, или 3,24 млрд кВт.ч, рост по сравнению с 2019 годом составил 74%.

«По прогнозам мировых экспертов, к 2025 году именно возобновляемые источники станут крупнейшим производителями электроэнергии в мире. Показателен тот факт, что в Европейском союзе за 2020 год выработка электроэнергии ВИЭ (38%) превысила традиционную на 1%», - пояснил Аскар Мамин.

Премьер подчеркнул, что в Казахстане принята и реализуется Концепция по переходу к «зеленой» экономике», согласно которой в 2050 году половина вырабатываемой электроэнергии будет от альтернативной энергетики.

Такие темпы развития ВИЭ позволят соблюсти обязательства, взятые на себя по Парижскому соглашению по низкоуглеродному и климатически устойчивому развитию, а также находиться Казахстану в тренде развития «зеленой энергетики».

«Поэтому поддерживаем все проводимые Министерством энергетики мероприятия по развитию возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день наша задача заключается в проведении системной работы по развитию данной отрасли», - заключил Аскар Мамин.