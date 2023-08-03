Сколько электричества нужно Казахстану в будущем: прогнозы и проекты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане озвучили прогнозы по максимальной электрической нагрузки на сети в 2029 году. Данные представлены в концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы, утвержденной постановлением Правительства, передает МИА «Казинформ».



Согласно прогнозам, максимальная электрическая нагрузка на сети в 2029 году составит 22,9 ГВт. В 2022 году максимум потребления составил порядка 16,5 ГВт. Выработка электроэнергии прогнозируется на уровне 146 млрд кВтч в 2029 году и 153 млрд кВтч в 2035 году. При этом мощность энергоисточников за счет ввода новых мощностей к 2029 году составит 27,7 ГВт – к этому времени будут необходимы дополнительные почти 11,7 ГВт.

Для решения этой стратегической задачи АО «KEGOC» начало реализацию амбициозного инвестиционного проекта – «Усиление электрической сети Южной зоны (Жамбылская, Туркестанская области). Предусматривается строительство воздушных линии электропередач протяженностью 475 км («Шу – Жамбыл – Шымкент») и реконструкция трех действующих преобразовательных станций 500 кВ «Шу», «Жамбыл» и «Шымкент» до конца 2027 года. Проект усилит и позволит интегрировать дополнительные мощности ВИЭ, планируемые к вводу в южном регионе Казахстана.

По инициативе Главы государства компания планирует приступить к реализации перспективного инвестиционного проекта на западе страны, который нацелен на объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана и предполагает строительство электросетевых объектов. Большой стратегический и перспективный проект обеспечит энергобезопасность и энергозависимость западных областей и повысит надежность электроснабжения потребителей.

Успешная реализация инвестиционных проектов в ближайшие годы внесет значимый вклад в укрепление энергетической безопасности государства.