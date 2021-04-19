НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько ДТП произошло по вине водителей автобусов в Казахстане, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас каждый третий автобус (30%, или 25 823 из 84 703 единицы) в стране эксплуатируются уже свыше 20 лет. По вине водителей автобусов допущено 87 ДТП, в которых 9 человек погибли и 111 получили ранения», - сказал Серик Тусупов.

Большая часть старых автобусов, по его словам, находится во владении физических лиц (71%, или 18 346).

«Они эксплуатируются на нерегулярных маршрутах и многие переоборудованы с нарушением норм безопасности. Ежегодно сотрудники полиции выявляют порядка 500-700 фактов эксплуатации переоборудованных автобусов, используемых для нерегулярных перевозок. Поэтому работа по выявлению технически неисправного или переоборудованного транспорта нами будет продолжаться на постоянной основе», - подчеркнул Серик Тусупов.