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    13:24, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько ДТП произошло по вине водителей автобусов в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько ДТП произошло по вине водителей автобусов в Казахстане, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас каждый третий автобус (30%, или 25 823 из 84 703 единицы) в стране эксплуатируются уже свыше 20 лет. По вине водителей автобусов допущено 87 ДТП, в которых 9 человек погибли и 111 получили ранения», - сказал Серик Тусупов.

    Большая часть старых автобусов, по его словам, находится во владении физических лиц (71%, или 18 346).

    «Они эксплуатируются на нерегулярных маршрутах и многие переоборудованы с нарушением норм безопасности. Ежегодно сотрудники полиции выявляют порядка 500-700 фактов эксплуатации переоборудованных автобусов, используемых для нерегулярных перевозок. Поэтому работа по выявлению технически неисправного или переоборудованного транспорта нами будет продолжаться на постоянной основе», - подчеркнул Серик Тусупов.


    Теги:
    МВД РК ДТП Транспорт Общество Безопасность Статистика Происшествия Правоохранительные органы
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