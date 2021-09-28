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    10:11, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько доз вакцины против гриппа закупил Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о закупе вакцин против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 сентября стартовала ежегодная кампания вакцинации против гриппа, на текущий эпидсезон Единым дистрибьютором - ТОО «СК-Фармация» закуплено 2 526 754 дозы вакцины против гриппа, что позволит охватить 13% от общего населения республики», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    Он напомнил, что вакцинации подлежат медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях, дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка и по эпидемиологическим показаниям.

    «На сегодня привито около 270 тысяч человек, или 10,5% от подлежащего населения», - заключил министр.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Алексей Цой Другие государственные органы Астана Минздрав РК Интеграция и партнерство
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