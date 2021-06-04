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    13:36, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько доз вакцины поставлено в регионы, отчитались в СК «Фармация»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев рассказал о ходе поставок вакцин в регионы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручения Президента с 1 февраля по обеспечению массовой вакцинации Минздравом через единого дистрибьютора была закуплена вакцина. «Спутник V» закуплен в объеме 10 млн 280 тыс. доз, из которых с 1 февраля текущего года отгружено 1,9 млн доз первого компонента и 1,4 млн – второго компонента. 1 июня завершится отгрузка 1,2 млн доз первого компонента, 525 тыс. – второго компонента», - сообщил Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК.

    Что касается отечественной вакцины, то здесь ситуация следующая.

    «QazCovid-in в регионы уже доставлена, поставлено 100 тысяч доз, следующая поставка планируется до конца июня. Hayat-Vax приобретен «Самрук-Казына», мы осуществляем логистику и обеспечение регионов – это 1 млн доз. И, как вы знаете, CoronaVac на прошлой неделе было поступление, также было приобретено за счет бюджетных средств, это 500 тысяч доз вакцин. Поставка в регионы начнется после 12 июня. Распределение вакцины осуществляет по разнарядке комитет санэпидконтроля, с учетом остатков и контроля в регионах», - заключил спикер.



    Теги:
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