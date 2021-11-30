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Сколько доз вакцины Pfizer завезено в Казахстан

30 Ноября 2021 09:40
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Сколько доз вакцины Pfizer завезено в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько доз вакцины Comirnaty (Pfizer) завезено в Казахстан. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодняшний день вакцинировано 62 707 подростков и 17 015 беременных и кормящих женщин», - сказал Марат Шоранов.

Было отмечено, что поставки вакцины продолжаются еженедельно.

Ранее Марат Шоранов сообщил, какие группы населения будут охвачены ревакцинацией в первую очередь.

«С 22 ноября в республике начата ревакцинация населения, на первом этапе ревакцинацией будут охвачены уязвимые группы населения (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур), лица старше 60 лет, лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат на антитела против КВИ», - уточнил Марат Шоранов.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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