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Сколько доз вакцины Pfizer завезено в Казахстан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько доз вакцины Comirnaty (Pfizer) завезено в Казахстан. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодняшний день вакцинировано 62 707 подростков и 17 015 беременных и кормящих женщин», - сказал Марат Шоранов.
Было отмечено, что поставки вакцины продолжаются еженедельно.
Ранее Марат Шоранов сообщил, какие группы населения будут охвачены ревакцинацией в первую очередь.
«С 22 ноября в республике начата ревакцинация населения, на первом этапе ревакцинацией будут охвачены уязвимые группы населения (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур), лица старше 60 лет, лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат на антитела против КВИ», - уточнил Марат Шоранов.
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