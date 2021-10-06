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    17:05, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько доз вакцины Pfizer будет поставлено в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 млн доз вакцины Pfizer планируется поставить в Казахстан. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Pfizer мы подписали финальный контракт, есть несколько различных документов. Финальный контракт подписали. Планируется поставить порядка 4 млн доз. Поставка ожидается. Думаю, в ближайшее время мы получим в четвертом квартале. Поставим в октябре-ноябре. Будет дополнительная информация. Соответственно, будет выдержана вся холодовая цепь», - пояснил глава Минздрава.

    По его словам, в каждом регионе будут холодильные оборудования, которые будут соответствовать нужному режиму: - 80.

    «Поэтому все условия будут созданы. Сами пункты вакцинации созданы. Принцип аналогичный. Единственное, что разница в режиме хранения, температуре. Поэтому здесь дополнительное оборудование будет установлено во всех регионах. Думаю, к моменту поставки вакцины будет готова холодовая цепь. В будущем это позволит нам иметь свою многоступенчатую возможность содержания вакцин при различных температурах. У нас будет возможность хранить вакцины любой страны», - добавил Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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