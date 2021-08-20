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Сколько доз вакцин закуплено Казахстаном

20 Августа 2021 17:16
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Сколько доз вакцин закуплено Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Сколько доз вакцин закуплено Казахстаном, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас в целом подписаны контракты на несколько видов вакцин. По «Спутнику V» закуплено 14,28 млн доз, Hayat-Vax - 1 млн доз, QazVac- 2,97 млн доз, Sinovac- 500 тысяч доз, и сейчас ожидается поставка 4 млн доз Sinofarm», - отметил министр на брифинге в СЦК.

В целом, по его словам, в этом году по иммунизации было затрачено 95,3 млрд тенге на закуп вакцин, на 10 млн 890 тысяч человек – 95,3 млрд тенге затрачено.

Он также отметил, что цены на вакцину понизились. Следующие партии Минздрав закупил дешевле.

Ранее сообщалось, сколько казахстанцев скончались после вакцинации.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Алексей Цой  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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