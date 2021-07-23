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Сколько доз вакцин от КВИ имеется сегодня в Казахстане

23 Июля 2021 18:31
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Сколько доз вакцин от КВИ имеется сегодня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько вакцин от коронавируса имеется на сегодня в наличии в Казахстане, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В наличии имеется 582 141 доза вакцин первого компонента и 1 млн 194 тысячи доз - второго компонента. На сегодня остаток первого компонента CoronaVac - 20 тысяч доз, практически во всех регионах, но в разных количествах. Больше всего в Мангистауской области. Вакцины нет в Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях», - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Согласно озвученным данным, остаток первого компонента вакцины «Спутник V» составляет более 561 тысячи доз.

«Вакцина есть во всех регионах. Также есть 3 тысячи доз QazVac, наибольшее количество - в Мангистауской и Атырауской областях. Отечественной вакцины нет в четырех регионах: Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Алматы», - уточнила Айжан Емагамбетова.

По ее словам, остаток первого компонента вакцины Sinopharm составляет 6 286 доз и она имеется в наличии только в Мангистауской области.

Ранее вопрос нарушения температурного режима при хранении вакцин прокомментировали в Минздраве РК.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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