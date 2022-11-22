Сколько доз вакцин от COVID-19 имеется в Казахстане

22 Ноября 2022, 12:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Казахстане имеется 500 тыс. доз вакцин от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день имеется 500 тыс. доз вакцин от коронавируса. Это QazVac и Sinopharm. Сейчас идет подписание документов, к нам поступает гуманитарная помощь – вакцины Pfizer. Я думаю, на следующей неделе мы уже сообщим, сколько доз вакцины Pfizer у нас будет», - сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в кулуарах заседания Правительства РК.

По ее словам, вакцина Pfizer будет доступна для всех категорий населения, которые хотят привиться.

«Сейчас из-за того, что нет массовой вакцинации, люди в основном привиты (70% подлежащего населения привито), ревакцинация идет в основном бустерными дозами (одна доза), поэтому сегодня прививочная кампания идет в поликлиниках», - добавила министр.

Ранее сообщалось, что лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать в Казахстане 743 человека (–590+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находятся 118 пациентов, на амбулаторном уровне – 625 пациентов.