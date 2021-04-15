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    18:48, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько доз вакцин имеется в остатках у Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько доз вакцин имеется в остатках у Казахстана, рассказал вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня где-то 480 тысяч доз вакцин имеется в остатках у нас. Разработан специальный ежедневный план для каждого региона по объему вакцинации. Соответственно, ежедневно мы собираем соответствующую информацию из регионов. Мы вышли на хорошие темпы сегодня - до порядка 50 тысяч в сутки. И это еще не предел», - прокомментировал вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов.

    Ранее в Минздраве сообщили о том, какие вакцины будут доступны казахстанцам до конца апреля.

    Также в ведомстве пояснили, почему вакцинированные пассажиры должны предоставлять справку ПЦР для посадки на самолет.

    В целом согласно матрице эпидемиологической ситуации Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска по коронавирусу.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Общество Минздрав РК
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