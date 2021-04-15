НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько доз вакцин имеется в остатках у Казахстана, рассказал вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня где-то 480 тысяч доз вакцин имеется в остатках у нас. Разработан специальный ежедневный план для каждого региона по объему вакцинации. Соответственно, ежедневно мы собираем соответствующую информацию из регионов. Мы вышли на хорошие темпы сегодня - до порядка 50 тысяч в сутки. И это еще не предел», - прокомментировал вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов.

Ранее в Минздраве сообщили о том, какие вакцины будут доступны казахстанцам до конца апреля.

Также в ведомстве пояснили, почему вакцинированные пассажиры должны предоставлять справку ПЦР для посадки на самолет.

В целом согласно матрице эпидемиологической ситуации Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска по коронавирусу.