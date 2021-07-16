Сколько доз вакцин есть в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы заинтересованы в том, чтобы у казахстанцев был большой выбор. Об этом заявила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как обычно, в конце месяца ожидаем следующую партию казахстанской вакцины. Что касается других вакцин, я уже говорила, что переговоры ведутся. Естественно, мы все заинтересованы в том, чтобы у казахстанцев был больший выбор вакцин. Министерство эту работу проводит», - отметила Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, в стране имеется «Спутник V» - 541 тысяча доз, Hayat Vax есть в Мангистауской области , CoronaVac – 24 тысячи доз, QazVac - 3 тысячи доз. В целом имеется 1 млн 289 тысяч доз вакцин.

«У нас провакцинировано российской вакциной больше всего людей в стране. Что касается, CoronaVac, QazVac и Hayat Vax, как в российской вакцине не делится на дозы. В этих трех вакцинах оба компонента идут, как один и тот же компонент. Поэтому, когда распределяем по регионам, распределяем по количеству людей, а не по количеству доз. Те цифры, которые я назвала, это количество доз первого компонента. Но все, кто получил первую дозу, для них сохраняется второй компонент вакцины», - добавила она.