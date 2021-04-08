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    19:17, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько доз вакцин дополнительно запросил Казахстан у России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько доз вакцин дополнительно Казахстан запросил у России, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы законтрактовались в Российской Федерации именно на поставку субстанций для производства на Карагандинском фармзаводе в объеме 2 млн доз. Это то, что сейчас у нас есть», - сказал Алексей Цой.

    Министр также сообщил, сколько доз вакцин было дополнительно запрошено в РФ.

    «Но мы дополнительно запросили 4 млн доз в Российской Федерации. Это будет субстанция, которая будет доведена до готового продукта в Казахстане», - пояснил Алексей Цой.

    Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова сообщила, станет ли вакцинация против КВИ обязательной в Казахстане.

    «На сегодня вакцинация против коронавирусной инфекции проводится по эпидемиологическим показаниям, это отражено в соответствующем постановлении Правительства, которым утверждается национальный календарь прививок РК», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Россия Минздрав РК
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