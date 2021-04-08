Сколько доз вакцин дополнительно запросил Казахстан у России
«Мы законтрактовались в Российской Федерации именно на поставку субстанций для производства на Карагандинском фармзаводе в объеме 2 млн доз. Это то, что сейчас у нас есть», - сказал Алексей Цой.
Министр также сообщил, сколько доз вакцин было дополнительно запрошено в РФ.
«Но мы дополнительно запросили 4 млн доз в Российской Федерации. Это будет субстанция, которая будет доведена до готового продукта в Казахстане», - пояснил Алексей Цой.
Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова сообщила, станет ли вакцинация против КВИ обязательной в Казахстане.
«На сегодня вакцинация против коронавирусной инфекции проводится по эпидемиологическим показаниям, это отражено в соответствующем постановлении Правительства, которым утверждается национальный календарь прививок РК», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.